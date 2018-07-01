Нацбанк потребовал от БВУ прекратить взимать комиссию за ведение ссудного счета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Действия банков по взиманию с заемщиков комиссии за ведение ссудного счета неправомерны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

В пресс-службе регулятора отметили, что согласно закону «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками самостоятельно. К банковским услугам относятся банковские и иные операции, предусмотренные статьей 30 закона о банках.

«С 2011 года законом о банках установлена обязанность банков в договорах банковского займа указывать полный перечень комиссий и их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей займа, и запрет на одностороннее введение новых видов комиссий в рамках заключенного договора», - уточнили в регуляторе.

При этом какие-либо ограничения по перечню и наименованиям комиссий в связи с выдачей займа законодательством не были установлены.

«В ходе проверки соблюдения банками требований законодательства, предъявляемых к договорам банковского займа, Национальным Банком были выявлены случаи указания в договорах и взимания комиссии за ведение ссудного счета (КВСС). В соответствии со статьей 27 Закона о платежах не являются банковскими счетами счета, по которым не производятся операции, указанные в данной статье, а также отражающие позиции бухгалтерского учета в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета», - добавили в Национальном банке.

Из вышеизложенного следует - КВСС не является комиссией, связанной с оказанием банковских услуг.

Регулятором совместно с заинтересованными государственными органами была проведена работа по оценке правомерности практики взимания КВСС. По итогам данной работы действия банков по взиманию с заемщиков КВСС были расценены как неправомерные.

«В этой связи, Нацбанком в адрес банков были направлены письма о необходимости прекращения практики взимания КВСС. Банкам было указано на то, что при установления фактов взимания КВСС Национальный Банк оставляет за собой право применения соответствующим мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан», - отмечается в релизе.

По выявленным в действиях отдельных банков нарушения в части продолжения практики взимания КВСС Нацбанком были применены ограниченные меры воздействия в виде предписания прекратить взимание КВСС по действующим договорам банковского займа.