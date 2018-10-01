Нацбанк одобрил рефинансирование более 3 тыс валютных займов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана представили информацию о реализации социальных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 10 октября 2018 года принято 3 339 заявок на получение займа на сумму 39,8 млрд тенге. Из них одобрены 2 179 заявок на предоставление займа на сумму 26 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе регулятора.

Также в Нацбанке напомнили, о программе рефинансирования ипотечных займов: первый блок программы направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы.

На рефинансирование указанных займов Нацбанком было выделено 130 млрд тенге. По состоянию на 1 октября банками одобрены 25 018 займов на сумму 155,2 млрд тенге, рефинансировано 22 938 займов на сумму 132,6 млрд тенге.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физлиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу регулятора на 18 августа 2015 года.

На 1 октября 2018 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 3 460 заявок на сумму 28,4 млрд тенге, рефинансировано 2 282 займа на сумму 15,9 млрд тенге. Всего принято 4 180 заявок на сумму 165,9 млрд тенге.

Срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года, срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование займа - 15 декабря 2018 года. Для определения соответствия займа условиям программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.