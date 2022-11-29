Наталья Жумадильдаева назначена директором департамента дошкольного образования Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена директоромдепартамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Она имеет 30-летний опыт работы в сфере образования.

Родилась в 1965 году. Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.

С 2004 по 2013 годы - директор средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорды.

С 2013 по 2015 годы - заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорды.

С 2015 по 2016 годы - директор Дома школьников и юношей города Кызылорды.

С 2016 по 2021 годы - депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан VI созыва.

С 2021 - советник председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».





Фото: gov.kz