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    Наталья Годунова: Проблема неосвоения бюджета вновь появилась в Казахстане

    16 Мая 2023, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о вновь появившейся проблеме неосвоения бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исполнение расходной части бюджета составило 98,6%. В прошлом году я говорила, что у нас проблемы неосвоения уже нет. Но в этом году эта проблема появилась. Конечно, далеко не в тех масштабах, в которых она была в предыдущие годы», - сказала Наталья Годунова в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

    Спикер также отметила некачественное планирование госорганов.

    «Преобладание бюджетного планирования над стратегическим, некачественное планирование и исполнение показателей препятствует переходу от процесса к управлению результатами. То есть наша старая проблема пока сохраняется. Исполнение показателей прямых и конечных результатов - 92,8 и 91%», - подчеркнула Н. Годунова.

    «Реализовано республиканских, бюджетных инвестиционный проектов на 362 млрд тенге с освоением 88,7% их всего 185. Низкое финансирование по проектам финансируем за счет займов - 82%, вроде не мало, но тем не менее, это 9 проектов на 3 млрд долларов США и 800 млн китайских юаней», - заключила глава Высшей аудиторской палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Бюджет
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