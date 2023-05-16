Наталья Годунова: Проблема неосвоения бюджета вновь появилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова сообщила о вновь появившейся проблеме неосвоения бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнение расходной части бюджета составило 98,6%. В прошлом году я говорила, что у нас проблемы неосвоения уже нет. Но в этом году эта проблема появилась. Конечно, далеко не в тех масштабах, в которых она была в предыдущие годы», - сказала Наталья Годунова в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

Спикер также отметила некачественное планирование госорганов.

«Преобладание бюджетного планирования над стратегическим, некачественное планирование и исполнение показателей препятствует переходу от процесса к управлению результатами. То есть наша старая проблема пока сохраняется. Исполнение показателей прямых и конечных результатов - 92,8 и 91%», - подчеркнула Н. Годунова.

«Реализовано республиканских, бюджетных инвестиционный проектов на 362 млрд тенге с освоением 88,7% их всего 185. Низкое финансирование по проектам финансируем за счет займов - 82%, вроде не мало, но тем не менее, это 9 проектов на 3 млрд долларов США и 800 млн китайских юаней», - заключила глава Высшей аудиторской палаты.



