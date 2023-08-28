Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Наталья Годунова представила Президенту РК итоги аудиторских проверок

    28 Августа 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года.

    Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в Министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях Министерства труда и социальной защиты населения, РГП «Казводхоз» и других структурах.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

    Как сообщало ранее МИА «Казинформ», финансовые нарушения на 277 млн тенге выявил госаудит в Минэкологии РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Высшая аудиторская палата РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    Касым-Жомарт Токаев поздравил НОК с 30-летием
    Как прошел визит Президента Казахстана в Таджикистан
    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей МФСА
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков