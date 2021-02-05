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    Насытить внутренний рынок качественной продукцией намерены в Казахстане

    5 Февраля 2021, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет осуществлен переход от поддержки отраслей промышленности к стимулированию эффективных предприятий обрабатывающей промышленности. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О промышленной политике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта Закона будет осуществлен переход от поддержки отраслей промышленности к стимулированию эффективных предприятий обрабатывающей промышленности с акцентом на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт», - сказал Аманияз Ержанов.

    Было также отмечено, что из Предпринимательского кодекса в этот законопроект были перенесены все инструменты поддержки (финансирование, софинансирование проектов, лизинговое финансирование, субсидирование ставки вознаграждения, предоставление земельных участков, поддержка повышения производительности труда и др.).

    «В проекте Закона будет предусмотрено наделение МИИР компетенцией на формирование перечня приоритетных товаров средних и верхних переделов, имеющих высокую добавленную стоимость и продуктовую сложность. Операторы, при оказании мер государственного стимулирования предприятий обрабатывающей промышленности, будут руководствоваться данным перечнем», - пояснил Аманияз Ержанов.

    По его словам, проектом закона также предусмотрено: внедрение встречных обязательств при осуществлении мер государственного стимулирования; реализация сбалансированного принципа оказания мер стимулирования; возможность получения комбинированного пакета мер стимулирования посредством заключения соглашения о повышении конкурентоспособности; внедрение новых инструментов и реинжиниринг действующих.

    «Основной новеллой проекта закона в рамках данного раздела является придание гибкости и оперативности промышленной политике. Проектом закона Правительство наделяется компетенцией в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики, в том числе ее промышленно-инновационной составляющей, принимать постановления, предусматривающие введение новых мер государственного стимулирования промышленности, их отмену и пересмотр, а также порядок их применения. Такие меры будут приниматься на основании рекомендаций МВК по промышленной политике», - заключил Аманияз Ержанов.

    Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О промышленной политике» в Мажилисе сообщил о том, что в Казахстане планируют создать Фонд развития промышленности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Промышленность Экономика
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