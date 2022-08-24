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    Наступает важный этап в казахстанско-азербайджанских отношениях - эксперт

    24 Августа 2022, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев впервые посетил Азербайджан с государственным визитом. Я думаю, что это важный визит перед 30-летием двусторонних отношений. Об этом заявил эксперт КИОР Олжас Бейсенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Президент Азербайджана в своей официальной резиденции торжественно встретил Президента Казахстана. Мне кажется, что на современном этапе наше историческое и духовное братство, в конечном счете, способно вывести наши связи на более высокий новый уровень стратегического партнерства», - сказал Олжас Бейсенбай в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По словам эксперта, на сегодня очень сложная геополитическая ситуация в мире, есть санкционные риски.

    «Поэтому в наших внешнеторговых экономических связях большое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут через Азербайджан. Как мы уже знаем, железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс позволяет за 12 дней доставлять товары из Китая в Турцию через Казахстан. То есть транзитный потенциал Казахстана высок», - отметил Олжас Бейсенбай.

    Эксперт считает, что в последние 2-3 месяца начался большой важный этап в казахстанско-азербайджанских отношениях по реализации крупных двусторонних инфраструктурных проектов.

    «В частности, по строительству железных дорог на участке Достык -Мойынты, развитию контейнерных хабов, порта Актау и других конкурентоспособных направлений. По предварительным данным, за четыре месяца 2022 года грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту достигли 733 тыс. тонн, то есть более 5 тыс. вагонов. Данный показатель свидетельствует о неполном раскрытии нашего потенциала», - отметил Олжас Бейсенбай.

    Эксперт считает, что после нынешнего визита Главы государства двусторонние отношения получат новый импульс для развития.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В ходе визита Глава Казахстана наградил Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран». Также стало известно, что по поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули возведут Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Азербайджан Сотрудничество
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