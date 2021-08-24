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    Настольный теннис: World Hopes Week&amp;Challenge пройдет в Аммане

    24 Августа 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) и Иорданская ассоциация настольного тенниса (JTTA) подписали контракт, согласно которому World Hopes Week & Challenge (Всемирная неделя надежд) состоится в Аммане в декабре текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    После Катара в 2016 году и Омана в 2019 году World Hopes Week & Challenge в третий раз пройдёт в Западной Азии.

    Программа ITTF Hopes - это хорошо зарекомендовавший себя глобальный проект выявления талантов, который послужил трамплином для многих сегодняшних игроков мирового уровня, продемонстрировавших свой высокий потенциал на сборах и турнирах.

    Помимо традиционной континентальной квалификации, в этом году введён новый онлайн-вариант отбора талантливых 20 девочек и 20 мальчиков для участия во Всемирной неделе World Hopes Week & Challenge.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Иордания
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