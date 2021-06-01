Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Настольный теннис: Кирилл Герасименко получил олимпийскую лицензию

    1 Июня 2021, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал обладателем олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Это стало возможным по итогам распределения квот согласно позициям в мировом рейтинге ITTF.

    Отметим, что данный способ квалификации входит в число нескольких возможный путей отбора на Олимпиаду в Токио. Таким образом, в активе команды Казахстана по настольному теннису две лицензии. Ранее на Игры квалифицировалась Анастасия Ларова, победившая на отборочном турнире средне-азиатского региона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алан Курмангалиев уступил в 1/4 финала турнира по настольному теннису в Швеции
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей