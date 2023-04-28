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    Настольную игру по мотивам романа «Путь Абая» создала школьница из Караганды

    28 Апреля 2023, 15:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Томирис Бахыт создала настольную игру «Absolutely obsolete» по мотивам романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эта игра поможет молодому поколению не только интересно провести досуг, но и глубже понять казахскую литературу и этнокультуру.

    Идея создания настольной игры Томирис пришла во время чтения романа «Путь Абая».

    «При чтении первого тома мне были непонятны многие слова и традиции. Когда я спросила своих сверстников, поняла, что у них тоже есть такая проблема. Поэтому для того, чтобы читать произведение с пониманием и увеличить словарный запас, придумала сделать такую игру», – рассказала Томирис.


    В дальнейшем она вместе со своим руководителем Бахыт Мекеевой намерена совершенствовать проект.

    «Планируем добавить раздел о героях и родах, описанных в «Путь Абая»: карточки с вопросами, определяющими роль героев в произведении и о событиях, в которых они участвовали», - добавила Томирис.

    В настольной игре Absolutely obsolete сейчас 60 карт.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Абай
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