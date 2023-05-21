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    Настольную игру по мотивам повести «Жусан иісі» разработала карагандинская школьница

    21 Мая 2023, 12:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученица 7 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Амангельды Акнурай разработала настольную игру «Білім батл» по мотивам повести С. Муратбекова «Жусан иісі». Данное произведение включено в учебную программу как общеобразовательных школ, так и Назарбаев Интеллектуальных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Идея создания настольной игры пришла к Акнурай еще в 6 классе, когда она увидела такие проблемы, как отсутствие интереса одноклассников к чтению художественных произведений, трудности с запоминанием содержания произведения и персонажей в нем, неспособность различать художественные приемы. При изучении настольных игр, построенных на художественных произведениях, учащаяся обнаружила, что в зарубежной литературе существует множество настольных игр, созданных на основе произведений, а игр, созданных на основе казахских литературных произведений, практически нет. Идею ученицы поддержали учитель казахского языка и литературы, руководитель проекта Сулейменова Мейрамгуль Мейрашовна и учитель искусства Жамелов Каиржан Женисович, c помощью которых ученица за 6 месяцев составила и выпустила настольную игру.

    В игре всего 80 карт, разделенных в группы по 20 карт: «Кейіпкерді таны», «Сурет-сюжет», «Ой зерек», «Сөз көркем». Маршруты передвижения игроков на игровом ковре представлены в виде национального орнамента, элементы игры созданы на основе национальных ценностей: кобыз, торсык, домбра, лошадь.

    Акнурай также получила авторские права на настольную игру.

    «Результаты освоения казахских литературных произведений через игру высоки, потому что каждый раз, когда я играла на уроке и во время перерыва, мои одноклассники проявляли большой интерес и очень хорошо осваивали произведение», - говорит Акнурай.

    В будущем Акнурай планирует превратить настольную игру в приложение, в которое будет удобно играть по телефону, с небольшими изменениями в правилах игры.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Караганда
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