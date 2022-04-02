Наставник Головкина оценил его форму перед боем за три титула чемпиона мира

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс рассказал о тонкостях своей работы с GGG и о его мотивации на предстоящий 9 апреля объединительный бой с японцем Риотой Муратой, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники сразятся в Сайтаме за титулы чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

«Головкин всегда приходит подготовленным. Это то, какой он есть. Мы лишь продолжаем приводить его в форму. Он всегда в форме, всегда готов, но моя работа — убедиться, что он остается на вершине своей игры. Я не пытаюсь его изменить или заставить его что-то сделать, я лишь хочу быть уверен, что он продолжает находиться в топовой форме. В основном я концентриуюсь на наших обсуждениях и времени, которое мы проводим вместе, потому что путем обсуждения я узнаю о нем разные вещи. Убеждаюсь, что он остается очень «голодным», очень ориентированным на цель. Он приходит в зал готовым и заряженным, и вы все еще можете видеть огонь в его глазах, что очень радует», — сказал Бэнкс.

Фото: sports.kz



