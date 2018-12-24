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Насмерть угорели в Шымкенте двое молодых мужчин
24 Декабря 2018 13:19 82
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вчера, 23 декабря, в п. Атакент от травления угарным газом погибли 2 молодых человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Погибшие - мужчины 30 лет и 21 года.
Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в жилом помещении установлен отопительный камин иранского производства, в котором гофрированная дымоотводящая труба опушена в ведро. Отсутствует договор на техобслуживание внутридомового газового оборудование. Аварийная бригада закрыла и отпечатала кран.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Автор: Айнур Акбаева
Ключевые слова: Шымкент, Происшествия,
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