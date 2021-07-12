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    Насмерть сбившего 20-летнюю девушку водителя осудили в Алматы

    12 Июля 2021, 16:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель Volkswagen, насмерть сбивший 20-летнюю девушку 26 января на улице Утепова в Алматы, осужден, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гражданин Голотовский М.А., управляя автомашиной Volkswagen Polo, следовал по улице Утепова в западном направлении. Нарушив требования пункта 10.1 Правил дорожного движения, внимание не повысил, мер предосторожности не принял, с учетом данных метеорологических и дорожных условий безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не приняв мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для участников движения объезду препятствия, допустил наезд на пешехода – гражданку С., 2000 года рождения, которая пересекала проезжую часть в южном направлении. В результате наезда девушка с телесными повреждениями была доставлена в ЦГКБ, где от полученных травм скончалась», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

    Суд признал Голотовского М.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК Республики Казахстан, и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью ДТП Судебный процесс
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