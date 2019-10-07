Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция начала досудебное расследование смертельного ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 13:20 напротив торгового дома «Сеним» по улице Бектурова, 16, 71-летний водитель автомашины «РАФ 2203» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, 1948 года рождения, которая от полученных травм скончалась в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, назначена судебно-медицинская экспертиза, а машина водворена на штраф стоянку.

«По факту проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УКРК», - добавили в ведомстве.