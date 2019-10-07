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Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре

7 Октября 2019 09:47
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Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция начала досудебное расследование смертельного ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 13:20 напротив торгового дома «Сеним» по улице Бектурова, 16, 71-летний водитель автомашины «РАФ 2203» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, 1948 года рождения, которая от полученных травм скончалась в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным полицейских, назначена судебно-медицинская экспертиза, а машина водворена на штраф стоянку.

«По факту проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УКРК», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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Антон Гагарин

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