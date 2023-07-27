Насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП водитель в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП водитель в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

ДПТ произошло 26 июля. На 66 км автодороги Костанай – Сурган был совершен наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в больнице.

«На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. С места ДТП изъяты осколки фар. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 21-летний водитель, в отношении которого начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и статье 347 УК РК «Оставление места ДТП», - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.