Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Иорданию с региональным визитом

АММАН. КАЗИНФОРМ – Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Иорданию и провел встречу с ее королем Абдаллой II бин аль-Хусейном. Чиновники и представителя бизнеса надеются, что этот визит разблокирует инвестиционные проекты Эр-Рияда на сумму не менее $3 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (MBS) прибыл в Иорданию с двухдневным визитом во главе с высокопоставленной делегацией.

Официальная церемония встречи наследного принца состоялась в международном аэропорту Аммана « Королева Алия». Как отмечают иорданские СМИ, истребители королевских ВВС Иордании сопровождали самолет наследного принца Мохаммеда при входе в воздушное пространство Иордании.

«Его Величество король Абдалла и наследный принц Мохаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии, провели во вторник переговоры во дворце Аль-Хусейния, на которых присутствовал Его Королевское Высочество наследный принц Хусейн», - сообщил Королевский Хашимитский двор.

Наследный принц Саудовской Аравии передал приветствие Хранителя двух священных мечетей короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда королю Абдалле, который, в свою очередь, попросил наследного принца передать свои приветствия саудовскому монарху, сообщается в заявлении Королевского Хашимитского двора.

Переговоры затронули последние международные события, происходящие в регионе, а также пути укрепления экономического сотрудничества, включая те сектора экономики, в которые может инвестировать саудовско-иорданский инвестиционный фонд.

Король Абдалла II отметил ключевую роль Саудовской Аравии во главе с королем Салманом в поддержке арабских и мусульманских дел, поддержке совместных арабских действий и работе по достижению регионального и глобального мира.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии выразил признательность за теплый прием, подчеркнув стремление Эр-Рияда укреплять связи с Амманом, а также сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение переговоров Абдалла II вручил наследному принцу Саудовской Аравии медаль «Аль-Хусейна бин Али», высшую гражданскую медаль в Иордании, присуждаемую главам государств и членов королевской семьи, с целью подчеркнуть глубоко укоренившиеся связи между двумя странами.

Прибытие наследного принца в Амман, рассматриваемого как де-факто правителя Саудовской Аравии, стало первым визитом за последние пять лет и происходит на фоне того, как борьбы Иордании с экономическими последствиями ввиду ситуации в Украине и пандемии коронавируса, сообщает AlJazeera.

«Это возможность для нового этапа в иорданско-саудовских отношениях и продолжения программы экономических проектов и новых инвестиций», — заявил агентству Reuters высокопоставленный иорданский чиновник.

Бизнесмены и чиновники надеются, что этот визит разблокирует инвестиционные проекты на сумму не менее 3 миллиардов долларов, которые Саудовская Аравия обязалась реализовать в последние годы.

Визит в Иорданию является второй остановкой в ​​региональном туре Мохаммеда бин Салмана. В понедельник он посетил Каир, где встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Следующей остановкой в его турне станет Турция.

Представитель Саудовской Аравии сообщил агентству AFP в субботу, что во время регионального турне наследного принца будет подписано «несколько соглашений», в частности, в энергетическом секторе.

Региональное турне наследного принца проходит за несколько недель до визита в ближневосточный регион президента США Джо Байдена, чья администрация в последнее время стремилась восстановить отношения с Эр-Риядом.

Фото: Королевский Хашимитский двор