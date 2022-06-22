Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Иорданию с региональным визитом

    22 Июня 2022, 15:50

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Иорданию и провел встречу с ее королем Абдаллой II бин аль-Хусейном. Чиновники и представителя бизнеса надеются, что этот визит разблокирует инвестиционные проекты Эр-Рияда на сумму не менее $3 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во вторник наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (MBS) прибыл в Иорданию с двухдневным визитом во главе с высокопоставленной делегацией.

    Официальная церемония встречи наследного принца состоялась в международном аэропорту Аммана « Королева Алия». Как отмечают иорданские СМИ, истребители королевских ВВС Иордании сопровождали самолет наследного принца Мохаммеда при входе в воздушное пространство Иордании.

    «Его Величество король Абдалла и наследный принц Мохаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии, провели во вторник переговоры во дворце Аль-Хусейния, на которых присутствовал Его Королевское Высочество наследный принц Хусейн», - сообщил Королевский Хашимитский двор.

    Наследный принц Саудовской Аравии передал приветствие Хранителя двух священных мечетей короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда королю Абдалле, который, в свою очередь, попросил наследного принца передать свои приветствия саудовскому монарху, сообщается в заявлении Королевского Хашимитского двора.

    Переговоры затронули последние международные события, происходящие в регионе, а также пути укрепления экономического сотрудничества, включая те сектора экономики, в которые может инвестировать саудовско-иорданский инвестиционный фонд.

    Король Абдалла II отметил ключевую роль Саудовской Аравии во главе с королем Салманом в поддержке арабских и мусульманских дел, поддержке совместных арабских действий и работе по достижению регионального и глобального мира.

    В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии выразил признательность за теплый прием, подчеркнув стремление Эр-Рияда укреплять связи с Амманом, а также сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В завершение переговоров Абдалла II вручил наследному принцу Саудовской Аравии медаль «Аль-Хусейна бин Али», высшую гражданскую медаль в Иордании, присуждаемую главам государств и членов королевской семьи, с целью подчеркнуть глубоко укоренившиеся связи между двумя странами.

    Прибытие наследного принца в Амман, рассматриваемого как де-факто правителя Саудовской Аравии, стало первым визитом за последние пять лет и происходит на фоне того, как борьбы Иордании с экономическими последствиями ввиду ситуации в Украине и пандемии коронавируса, сообщает AlJazeera.

    «Это возможность для нового этапа в иорданско-саудовских отношениях и продолжения программы экономических проектов и новых инвестиций», — заявил агентству Reuters высокопоставленный иорданский чиновник.

    Бизнесмены и чиновники надеются, что этот визит разблокирует инвестиционные проекты на сумму не менее 3 миллиардов долларов, которые Саудовская Аравия обязалась реализовать в последние годы.

    Визит в Иорданию является второй остановкой в ​​региональном туре Мохаммеда бин Салмана. В понедельник он посетил Каир, где встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Следующей остановкой в его турне станет Турция.

    Представитель Саудовской Аравии сообщил агентству AFP в субботу, что во время регионального турне наследного принца будет подписано «несколько соглашений», в частности, в энергетическом секторе.

    Региональное турне наследного принца проходит за несколько недель до визита в ближневосточный регион президента США Джо Байдена, чья администрация в последнее время стремилась восстановить отношения с Эр-Риядом.

    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания Саудовская Аравия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге