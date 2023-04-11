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    Наследный принц Кувейта привел к присяге новое правительство

    11 Апреля 2023, 13:13

    ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмад ас-Сабах в понедельник привел к присяге сформированный премьер-министром шейхом Ахмадом Навафом аль-Ахмадом ас-Сабахом новый состав правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на кувейтское информационное агентство KUNA.

    На церемонии присяги наследный принц обратился к членам нового кабинета министров.

    «Перед вами стоят фундаментальные вопросы и многочисленные задачи, которым мы придаем большое значение. Вы должны работать как одна команда, сотрудничая, и поддерживая друг друга, чтобы закон применялся ко всем одинаково, для достижения безопасности родины и граждан <…>, а также искоренения коррупции и кумовства», - сказал шейх Машааль.

    В Кувейте сформировано новое правительство во главе с шейхом Ахмадом Навафом аль-Ахмадом ас-Сабахом. Уже седьмое по счету за последние три года.

    Кувейтский премьер Ахмад Наваф аль-Ахмад ас-Сабах подал в отставку вместе с предыдущим правительством 23 января, всего через три месяца после вступления в должность. Через несколько дней наследный принц принял прошение об отставке, однако поручил премьер-министру и правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

    Решение премьера подать в отставку было связано с очередным кризисом в отношениях с парламентом, контролируемым оппозицией. В январе поводом для него стали разногласия из-за отчетов правительства по займам. Тогда законодатели планировали допросить министров по поводу управления государственными финансами.

    В марте наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах вновь назначил Ахмада Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха на должность главы правительства и поручил ему сформировать новый кабинет министров.

    В рамках перестановок в правительстве, многие министры, отвечающие за ключевые портфели, сохранили свои посты, за исключением министра финансов, экономики и инвестиций. На это место был назначен Манаф Абдулазиз аль-Хаджри.

    Единственные две женщины в новом кабинете министров Кувейта - Амани Сулейман Букаммаз и Май Джаззем аль-Багли заняли должности министра по общественным работам и министра по социальным вопросам соответственно.

    На протяжении многих лет в Кувейте не прекращается конфликт между избираемым парламентом и правительством, назначаемым эмиром или наследным принцем. Разногласия тормозят инвестиционные проекты и реформы, несмотря на наличие в стране одного из крупнейших в мире запасов нефти и сильного финансового и внешнего баланса, сообщает AlJazeera.

    В марте Конституционный суд Кувейта аннулировал результаты прошлогодних выборов в законодательные органы, на которых оппозиция получила большинство мест, и вместо этого восстановил прежний парламент.

    Автор:

    Арсен Утешев

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