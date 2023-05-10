Наследникам погибшего спасателя Арслана Курманбекова выплатят порядка 13 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом «О правоохранительной службе» наследникам погибшего сотрудника Курманбекова Арслана будет выплачена единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного его денежного содержания (за 5 лет) - порядка 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г.Алматы.

Вместе с тем, будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге.

Все расходы на погребение взял на себя департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

Министерством по ЧС в Администрацию Президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова А.Ж., погибшего при исполнении служебного долга, к государственной награде.

Наряду с этим, в адрес акимата города Алматы направлено ходатайство о рассмотрении возможности выделения жилья матери Курманбекова А.Ж. в порядке социальной помощи.

Прорабатывается вопросы оказания иной дополнительной помощи.

Завтра, 11 мая, ДЧС города Алматы будет проведен брифинг по данному факту, где будут даны дополнительные соответствующие разъяснения.

Напомним, 8 мая ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара на склоне горы, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.



