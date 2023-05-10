Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Наследникам погибшего спасателя Арслана Курманбекова выплатят порядка 13 млн тенге

    10 Мая 2023, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом «О правоохранительной службе» наследникам погибшего сотрудника Курманбекова Арслана будет выплачена единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного его денежного содержания (за 5 лет) - порядка 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г.Алматы.

    Вместе с тем, будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге.

    Все расходы на погребение взял на себя департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

    Министерством по ЧС в Администрацию Президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова А.Ж., погибшего при исполнении служебного долга, к государственной награде.

    Наряду с этим, в адрес акимата города Алматы направлено ходатайство о рассмотрении возможности выделения жилья матери Курманбекова А.Ж. в порядке социальной помощи.

    Прорабатывается вопросы оказания иной дополнительной помощи.

    Завтра, 11 мая, ДЧС города Алматы будет проведен брифинг по данному факту, где будут даны дополнительные соответствующие разъяснения.

    Напомним, 8 мая ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара на склоне горы, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Автосалоны в Алматы навязывали покупателям допоборудование
    Пожар на склоне горы в Медеу полностью не ликвидирован - ДЧС
    Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров