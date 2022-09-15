Наследие Мухтара Ауэзова обсудили в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 125-летию выдающегося казахского писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, в мероприятии приняли участие дипломаты, российские литературоведы, представители казахской диаспоры и казахстанские студенты.

Открывая встречу, магистр международных отношений КазНУ им. аль-Фараби Багдат Алимханкызы напомнила, что современники называли Мухтара Ауэзова мудрецом Востока, человеком-справкой и символом эпохи.

«Диапазон его дарований был широк и разносторонен: художник слова, ученый-филолог, непревзойденный знаток казахского фольклора, драматург, журналист, педагог, блестящий эрудит и энциклопедист», – отметила она.

Российский литературовед и публицист, член Союза писателей России Вячеслав Огрызко поделился, что для его поколения знакомство с творчеством Мухтара Ауэзова произошло в старших классах школы и на первых курсах ВУЗов. Он призвал активнее раскрывать и пропагандировать наследие писателя. По его мнению, для такой глыбы, каким был Мухтар Ауэзов, в исследовании его жизни и деятельности осталось еще много «белых пятен».

Тему продолжила директор Национальной академической библиотеки РК Газиза Нургалиева. По ее словам, в библиотеке не проходит ни одного дня без запроса на «Путь Абая». Она сообщила об оцифровке 577 документов из творческого наследия Мухтара Ауэзова на многих языках мира и о том, что любой желающий может ознакомиться с ними в электронном виде.

О деятельности государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» рассказал его директор Турдыкул Шанбай. «Несмотря на то, что музей посвящен Абаю, его нельзя рассматривать отдельно от Мухтара Аузова. Два наших великих соотечественника подняли казахскую культуру на новую вершину, наша задача – умело использовать этот универсальный и безупречный национальный бренд», – подчеркнул директор музея.

Заместитель председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Актилек Тажи напомнил, что Мухтар Ауэзов первым продемонстрировал миру всю мощь, красоту, пластичность и полифоничность казахского художественного языка, способного выразить тончайшие оттенки и многочисленные грани эстетического и философского переживания.

Вице-президент казахской национально-культурной автономии в Москве, доцент РАНХиГС Талгат Мыктыбаев призвал при изучении творчества Мухтара Ауэзова не зацикливаться только на «Пути Абая». Он отметил, что его перу принадлежат множество повестей, рассказов, очерков, научных статей переводов.

С ним согласился советник посольства РК в РФ Едиль Хозеулы.

«Любимым писателем Мухтара Ауэзова был Иван Тургенев, чей роман «Дворянское гнездо» он перевел на казахский язык и ради этого даже специально отвлекся от написания «Пути Абая». Мухтара Ауэзова интересовала динамика упадка дворянства, которое он видел в детстве, наблюдая за праздной и бесцельной жизнью отпрысков состоятельных людей в ауле», – рассказал дипломат.

Подводя итоги встречи, ее участники сошлись во мнении, что и в наше время творческое наследие Мухтара Ауэзова сохраняет актуальность, так как в нем присутствует диалектическое проявление исключительной гармонии общечеловеческого и национального. По их словам, Мухтар Ауэзов внес неоценимый вклад в историю развития не только национальной казахской, но и мировой культуры.



