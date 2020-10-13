Наследие Абая и аль-Фараби представили в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Эфиопии состоялся семинар, посвященный юбилеям великого казахского поэта Абая, а также гениального ученого и философа Востока аль-Фараби, «Культурное наследие Великой степи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В мероприятии приняли участие представители МИД Эфиопии, Института изучения проблем безопасности, студенты Университета Аддис-Абеба, СМИ.

Посол Барлыбай Садыков рассказал о богатом творческом наследии Абая и аль-Фараби, их влиянии на современную культуру Казахстана и мира, ответил на вопросы участников, в том числе по культуре, традициям, истории, современном социально-экономическом положении, внешней политике Казахстана.

Семинар был организован в конференц-зале, оформленном стендами об Абае и аль-Фараби, книгами об их творчестве, а также предметами быта казахской культуры. Живой интерес и теплые отклики участников семинара вызвали исполненные сотрудниками посольства на казахском языке песни из произведений Абая.

Наряду с этим, в рамках семинара был организован показ фильма о Казахстане и распространена печатная информация о наследии ярких представителей Великой степи Абая и аль-Фараби.