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    Наследие Абая и аль-Фараби представили в Эфиопии

    13 Октября 2020, 17:47

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Эфиопии состоялся семинар, посвященный юбилеям великого казахского поэта Абая, а также гениального ученого и философа Востока аль-Фараби, «Культурное наследие Великой степи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    В мероприятии приняли участие представители МИД Эфиопии, Института изучения проблем безопасности, студенты Университета Аддис-Абеба, СМИ.

    Посол Барлыбай Садыков рассказал о богатом творческом наследии Абая и аль-Фараби, их влиянии на современную культуру Казахстана и мира, ответил на вопросы участников, в том числе по культуре, традициям, истории, современном социально-экономическом положении, внешней политике Казахстана.

    Семинар был организован в конференц-зале, оформленном стендами об Абае и аль-Фараби, книгами об их творчестве, а также предметами быта казахской культуры. Живой интерес и теплые отклики участников семинара вызвали исполненные сотрудниками посольства на казахском языке песни из произведений Абая.

    Наряду с этим, в рамках семинара был организован показ фильма о Казахстане и распространена печатная информация о наследии ярких представителей Великой степи Абая и аль-Фараби.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Африка аль-Фараби Абай
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