Насколько защищены школы Казахстана от террористических атак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поднял вопрос безопасности в школах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в школе в Ижевске произошла стрельба. К сожалению, среди погибших – ученики. Для нас, безусловно, такое событие должно стать уроком. Поэтому мы еще раз поднимаем вопрос безопасности наших детей», - сказал министр во время аппаратного совещания.

Он отметил, что в этом направлении проводится соответствующая работа, но тем не менее ряд проблем остаются нерешенными. А. Аймагамбетов поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и устранить недочеты до конца года.

Так, по данным председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения Есенгазы Имангалиева, на начало учебного года школы обеспечены системами видеонаблюдения на 100%. Однако к центру оперативного управления подключены только 82%, или 2605 школ, рассчитанных на 300 учеников и выше. Низкие показатели отмечаются в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях.

В 24 крупных городах функционируют 1351 организация среднего образования, из которых 83% заключили договоры с охранными агентствами. Низкие показатели в Костанайской, Павлодарской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

Тревожные кнопки установлены в 1117 школах, или 97% школ. Низкие показатели в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях.

По результатам проверок Министерства внутренних дел, требованиям антитеррористической защищенности соответствуют свыше 630 школ. В более, чем 550 школах выявлены нарушения.

Ранее сообщалось , что число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получили 24 человека, среди них 22 ребенка.



