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    Насколько законны звонки коллекторских компаний родственникам задолжников – ответ АРРФР

    4 Августа 2023, 18:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насколько законны звонки коллекторских компаний родственникам задолжников по кредитам - на этот вопрос ответил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть законодательство о коллекторской деятельности, и там предусмотрены сроки и время в течение которого коллекторские агентства могут звонить заемщику. Коллекторские агентства должны осуществлять свою деятельность, в том числе контактировать с заемщиком строго в рамках законодательных норм. В законодательстве также прописано, с кем они могут контактировать. Если они нарушают законодательство, то надо писать жалобы, и мы будем разбираться», - сказал Олжас Кизатов, отвечая на вопросы журналистов после заседания МВК в Минюсте.

    На вопрос, откуда коллекторские агентства берут информацию о родственниках просрочивших кредиты заемщиков и, порой, знают о их передвижениях - на что жалуются в соцсетях наши граждане, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка затруднился ответить.

    «Такой информации к нам в агентство не поступало. Но если были такие случаи и кейсы, то люди должны написать жалобы, и мы по каждому случаю будем разбираться с микрофинансовыми организациями, банками и коллекторскими компаниями», - заверил Олжас Кизатов.

    В законодательстве указано, что коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником и (или) его представителем не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе коллекторского агентства.

    Автор:

    Серик Сабеков

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