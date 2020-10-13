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    Насколько выросло производство продуктов питания, рассказали в Минсельхозе

    13 Октября 2020, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об основных тенденциях в отрасли за минувшие 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 9 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,0 % и составил 4,4 трлн тенге. Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 7,0%. В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 2 областях», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, объем валовой продукции животноводства за указанный период увеличился на 2,7% и составил 1,9 трлн тенге.

    «При этом отмечается рост объемов производства мяса в живом весе – на 3,8%, молока – на 3,1%. Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,5 % и составило 1 404,2 млрд тенге», - сообщил министр.

    В частности отмечается рост производства риса переработанного на 54,5%, колбасных изделий на 19,6%, масла сливочного на 14,2%, мяса птицы – 11,4%, крупы – на 10,9%, макарон на 10,9%, муки – на 7,4%, кисломолочных продуктов на 5,2%, масла растительного на 0,7%.

    «Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 15,1% и составили 380,6 млрд тенге, производство продуктов питания – на 17,2% и составили 64,7 млрд тенге. В целом Правительством принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов», - заключил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Экономика
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