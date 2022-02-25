Насколько выросли показатели стран ЕАЭС в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Союз под председательством Казахстана весьма плодотворно завершил 2021 год. Об этом заявил Премьер-Министр Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Союзный рост ВВП по итогам прошлого января-ноября сложился на уровне 4,4%, что выше среднемировых показателей. За этот же период промышленное производство в ЕАЭС выросло на 5,1%. Объем внешней торговли с третьими странами вырос на 34,3%, в том числе экспорт товаров на 42,5%. Объем взаимной торговли вырос на треть, рост объемов экспорта отмечается во всех государствах-членах ЕАЭС», – сказал Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Он подчеркнул, что восстановление экономической активности – результат наших совместных действий по противодействию пандемии, обеспечению свободного перемещения товаров и созданию условий для бизнеса в кризисной ситуации.

«В рамках председательства Кыргызской Республики в Союзе, в обращении к Главам государств Союза Президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров отдельно выделил направления, связанные с поддержкой национальных экономик государств-членов и созданием инструментов для обеспечения такой поддержки с целью инклюзивного развития и сближения темпов экономического роста наших стран», - заключил Премьер-Министр Кыргызстана.



