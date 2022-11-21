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    Насколько выросли цены в странах ЕАЭС за год

    21 Ноября 2022, 14:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные по уровню инфляции в Казахстане и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сентябре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За год (сентябрь 2022 года - сентябрь 2021 года) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в Казахстане на 17,7%, в Беларуси – на 17,4%, в Кыргызстане – на 15,5%, в Армении – на 9,9%. По России данных нет», - говорится в опубликованных данных на официальном сайте бюро.

    За год больше всего в Казахстане подорожали предметы домашнего обихода (23,6%), продукты питания и безалкогольные напитки (22,4%), в Беларуси – продукты питания, безалкогольные напитки (14,3%) и образование (11%), в Кыргызстане – транспорт (20,2%), алкогольные напитки и табачные изделия (18,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (18,7%), в Армении – отдых и культура (15,5%), продукты питания и безалкогольные напитки (13,7%).

    По данным ведомства, в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в Казахстане составил 101,8%, Беларуси – 100,9%, Армении – 100,6%, Кыргызстане – 100,2%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Статистика Цены и тарифы ЕАЭС Инфляция
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