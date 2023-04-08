Насколько выросли цены в Актюбинской области в марте

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в Актюбинской области за март составил 0,8 %. Цены на продовольственные товары повысились на 1,2 %, непродовольственные товары – на 0,9 %, платные услуги - на 0,1 %, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента БНС АСПиР РК.

В частности, цены выросли на каши для детского питания - на 6,5%, вафли - на 5,3%, рис - на 5%, спагетти – на 4%, пряники - на 3,3%, на мясо, том числе на конину и свинину - на 2,1%, баранину – на 2%, говядину – на 1,6%, колбасы – на 1,2%.

Цены выросли на рыбу мороженную – на 7%, молоко ультрапастеризованное – на 5,8%, сливки – на 4,9%, масло сливочное – на 3,6%, сыр твердый – на 2,8%.

Среди овощей цены поднялись на перец сладкий - на 11,8%, помидоры и свеклу - на 11,7%, лук – на 4%; среди фруктов подорожали лимоны на 4,5%, киви – на 2,9%, груши – на 2,7%.

Повышение цен отмечено на сухие бульоны - на 10,7%, сахар-рафинад - на 9,7%, напитки негазированные – на 6,6%, зефир - на 5,1%, карамель – на 4,3%, какао – на 3,1%, сигареты – на 1,8%, чай – на 1,4%, кофе - на 1,3%.

Снижение цен отмечено на капусту - на 11,9%, крупу гречневую - на 7,9%, окорочка куриные – на 4,7%, морковь – на 4,2%, масло подсолнечное – на 4%, майонез – на 3,7%, крупу перловую - на 3,3%, куры – на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в марте наблюдался на ролл-шторы - на 9,7%, куртку женскую – на 8,4%, платки и шарфы – на 6,8%, куртку мужскую - на 5,7%, диван-кровать – на 3,6%, ламинат и линолеум - на 3,1%, мужские кроссовки – на 3%.

В категории моющие и чистящие средства подорожали средства для чистки ванн, раковин – на 3,3%, стиральный порошок - на 2,4%.

Также подорожали планшеты – на 7,5%, ювелирные изделия и часы - на 4,9%, приборы и товары личной гигиены, в том числе мыло туалетное - на 2%, зубная паста - на 1,8%, шампунь – на 1,5%.

Повышение цен по платным услугам отмечено на услуги оплату за проведение платежей на 23,1%, захоронение – на 5,9%, железнодорожного транспорта – на 3,4%, арендную плату за благоустроенное жилье – на 1,9%.

Услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 29,2%.