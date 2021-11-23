Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Насколько выросла доля местного содержания в Казахстане

    23 Ноября 2021, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о предпринимаемых мерах поддержки отечественных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации стратегии самодостаточности национальной экономики для поддержки отечественных производителей министерством принимаются меры системного характера, а также разрабатываются механизмы поддержки в соответствии с международными обязательствами», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, действующие «горизонтальные» меры поддержки направлены на обеспечение рынков сбыта и заключения долгосрочных заказов.

    «Министерством осуществляется мониторинг закупок всех субъектов регулируемого рынка для принятия своевременных корректирующих мероприятий. С 2020 года фиксируется положительный вектор роста доли местного содержания, показатель составил 1,3%», - отметил министр.

    «Общий объем регулируемых закупок по итогам 9 месяцев текущего года (без учета закупок недропользователей ТПИ) составил 12,9 трлн тенге, доля местного содержания выросла на 6,4% и составила 58,3%», - заключил Б. Атамкулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Наталья Годунова: Теневая экономика недодает 3-4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу