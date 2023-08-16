Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Насколько выросла численность населения Астаны

    16 Августа 2023, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения Астаны на 1 июня составила 1 376 000 человек. Об этом сообщил заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Серик Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Численность населения столицы на 1 июня составила 1 376 000 человек. Ежегодный прирост населения составляет более 50 000 человек», - сказал Серик Абдрахманов в ходе общественных слушаний по проекту нового генерального плана Астаны до 2035 года.

    Он также отметил, что в соответствие с действующим генеральным планом территория столицы составляла 71 тысяча га. Согласно Указу Президента РК от 6 февраля 2017 года, в границу города вошла часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 га. Таким образом площадь Астаны составляет 79,7 тысячи гектар.

    Ранее сообщалось, что в радиусе 30 км от столицы расположено 39 сельских населенных пунктов с прогнозной численностью населения 283 тысячи человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Демография Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Две тысячи бегунов приняли участие в Astana Marathon-2023
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области