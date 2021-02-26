Насколько вырос объем розничной торговли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Краткосрочный экономический индикатор в январе 2021 года к январю 2020 года составил 94,2%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Объем инвестиций в основной капитал в январе 2021 года составил 571,4 млрд тенге, что на 17,5% меньше, чем в январе 2020 года.

Объем промышленного производства в январе 2021 года составил 2435,4 млрд тенге, что на 4,1% меньше, чем в январе прошлого года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 10,2%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 3%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 4,9%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 2,1%).

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2021 года составил 170,6 млрд тенге, что на 2,5% больше чем в январе 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе 2021 года составил 78,2 млрд тенге, что на 7% больше чем в январе прошлого года.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт и складирование» в январе текущего года составил 82,6%.

Объем грузооборота в январе 2021 года составил 45,6 млрд т-км (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 2,7% по сравнению с январем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 5,9 млрд п-км и уменьшился на 75,3%.

Индекс физического объема по отрасли «Связь» в январе-декабре 2020 года составил 109,4%.

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе 2021 года составил 91,9%.

Объем розничной торговли за январь 2021 года составил 789,4 млрд тенге или 95,4% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах). Объем оптовой торговли за январь 2021 года составил 1582,1 млрд тенге или 92,7% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2020 года составил 85031,1 млн долларов CША и по сравнению с январем-декабрем 2019 года уменьшился на 13% (в номинальном выражении), в том числе экспорт – 46949,7 млн долларов США (на 19,1% меньше, в номинальном выражении), импорт - 38081,4 млн. долларов США (на 4,1% меньше, в номинальном выражении).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2021 года составило 462945 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, в том числе 454325 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 332517, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 324137 единиц.

Индекс потребительских цен в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 100,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, непродовольственные товары, платные услуги для населения – по 0,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе текущего года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 5,1%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2020 года составили 115704 тенге (предварительные данные), что на 4,3% выше, чем в декабре 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 3%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в январе 2021 года составила 222261 тенге.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ за IV квартал 2020 года, составила 453 тысяч человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец января 2021 года составила 172,3 тысяч человек или 1,9% к рабочей силе.