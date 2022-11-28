Насколько выгодно приобретать акции «КазМунайГаза» - экспертное мнение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ноябре инфополе заполнилось новостями о выходе «КазМунайГаза» на IPO. Казахстанццы задались вопросом: стоит ли приобретать акции компании. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с экспертами отрасли, которые ответили, почему стоит вкладываться простым гражданам, какую выгоду они получат.

Право приобретения акций, в первую очередь, получат розничные инвесторы – граждане РК. После них акции смогут купить институциональные инвесторы. Заявки на приобретение акций уже начали поступать. Однако подробными данными Фонд пока не может поделиться.

Мы поинтересовались, насколько выгодно среднему классу покупать акции КМГ.

«В мировой практике средний класс – это те, кто активно инвестирует, имеет стабильные доходы, заботится о долгосрочном будущем и, соответственно, продумывает на годы вперед свою финансовую стратегию. Нужно смотреть на среднесрочную, долгосрочную перспективу. При этом, если стоимость акций меняется не в лучшую сторону, то не нужно руководствоваться эмоциями, нужно оценивать объективно, может быть, ситуация исправится и через некоторое время котировки акций возрастут. Необходимо прислушиваться к рекомендациям аналитиков брокерско-дилерских организаций и других профессиональных участников рынка ценных бумаг и отраслевых экспертов, но также проводить и свой собственный анализ. Каждый сам должен оценивать свои риски, гарантий никто не дает», - отметил глава департамента по приватизации и реструктуризации активов Фонда Дастан Адиходжаев.

Как пояснил заместитель председателя КМГ Даурен Карабаев, инвестиции на рынке ценных бумаг несут свои риски, и никто не может дать гарантии будущей прибыли.

Тем не менее аналитические отделы ведущих инвестбанков Казахстана дают позитивные рекомендации. По прогнозам аналитиков АО «Halyk Finance» акции компании имеют потенциал роста в 32 %, а в АО «Фридом Финанс» считают, что потенциал роста данных акций составляет 52 %. Их коллеги со «Skybridge Invest» (+35 %) и АО «BCC Invest» (40 %) верят в потенциал роста акций КМГ. Аналитики Jusan Invest считают, что акции имеют потенциал роста в 36 %, а их коллеги с Centras Securities считают, что акции компании могут вырасти на 25 %.

По словам Даурена Карабаева инвестиционная привлекательность КМГ базируется на нескольких факторах.

«Во-первых, полная вертикальная интеграция на всех этапах от геологоразведки, добычи и транспортировки до переработки и маркетинга нефти и нефтепродуктов. Во-вторых, диверсифицированный и сбалансированный портфель нефтегазовых активов, как добычных, так транспортных и перерабатывающих. В-третьих, обеспеченность запасами в долгосрочной перспективе и потенциал их дальнейшего увеличения. В-четвертых, хорошие финансовые показатели и высокие кредитные рейтинги», - перечислил Даурен Карабаев.

Представитель АО «Самрук-Қазына» Дастан Адиходжаев подчеркнул, что у КМГ большой потенциал для роста, что должно отразиться на его денежных потоках и стоимости акции.

«Первое – увеличение добычи на Тенгизе с 28 млн тонн до 40 млн тонн в год с 2024 года. Больше добычи – соответственно КМГ как ожидается получит больше дивидендов. У КМГ будет возможность инвестировать эти средства, направить на погашение долга или выплату дивидендов. Компании нужно будет находить баланс между этими тремя компонентами. В планах также увеличение добычи нефти на Кашагане. Третья важная веха – проекты нефтегазохимии. Завод по производству полипропилена в Атырауской области является одним из крупнейших в мире с проектной мощностью 500 тысяч тонн в год. Ожидается, что через некоторое время проект сможет генерировать стабильные денежные потоки, которые сможет также использовать для выплаты дивидендов в пользу своих акционеров, а именно КМГ и Самрук-Казына», - пояснил представитель Фонда.

Казахстанцы смогут приобретать акции по цене 8 тыс. 406 тенге за штуку. Инвестиционными банками, привлеченными для подготовки и проведения IPO КМГ, было проведено предварительное обучение потенциальных инвесторов, так называемый pre-deal investor education. При этом, балансовая стоимость одной акции, согласно последней опубликованной консолидированной отчетности КМГ с обзором независимых аудиторов по состоянию на 30 июня 2022 год, составляет 14 тыс. 325 тенге за акцию.

Стоит отметить, что минимальный гарантированный рост стоимости акций КМГ не предусмотрен.

«При этом, с целью повышения заинтересованности потенциальных инвесторов, в особенности розничных, утверждена Дивидендная политика КМГ. Она предусматривает установленный порядок определения минимального размера дивидендов в зависимости от долговой нагрузки от 30-40 % или 50 % от чистого денежного потока, а также минимальный фиксированный размер дивидендов в размере не менее 200-250 млрд тенге на ближайшие три года, при условии сохранения среднегодовых цен на нефть не менее 70 $ США за баррель», - добавил Даурен Карабаев.



