Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Насколько увеличится сумма госгранта для реализации бизнес-идей в Нур-Султане

    21 Февраля 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько увеличится сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей, сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в текущем году в два раза повысится сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей с 200 до 400 МРП и составит 1 225 200 тенге.

    В ведомстве пояснили, что в 2022 году усилена социальная составляющая грантовой поддержки. В частности, грант будет предоставлен только социально уязвимым слоям населения, а значит, молодым людям, не достигшим 29-летнего возраста, малообеспеченным семьям, соотечественникам, людям с ограниченными возможностями.

    Ранее сообщалось, что в 2021 году направлено на обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес» 1384 человека, из них получили госгранты 503 человека. По подготовке кадров ТиПО на 2021-2022 учебный год с 1 сентября 2021 года зачислены на обучение 1050 человек. Кроме того, в рамках поддержки предпринимательских инициатив выдано 92 кредита, поддержано и выплачено 590 бизнес-проектов в сферах торговли, пищевой и швейной промышленности (выделено 336,5 млн тенге, освоено 336,3 млн тенге, 99,9%). Охвачено социальной профориентацией среди учащихся 9 классов общеобразовательных школ 8 235 человек или 159% (при плане 5 175). Создано 10 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Астана Минтруда РК Занятость Енбек жолы Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам