Насколько увеличится сумма госгранта для реализации бизнес-идей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько увеличится сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей, сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в текущем году в два раза повысится сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей с 200 до 400 МРП и составит 1 225 200 тенге.

В ведомстве пояснили, что в 2022 году усилена социальная составляющая грантовой поддержки. В частности, грант будет предоставлен только социально уязвимым слоям населения, а значит, молодым людям, не достигшим 29-летнего возраста, малообеспеченным семьям, соотечественникам, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в 2021 году направлено на обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес» 1384 человека, из них получили госгранты 503 человека. По подготовке кадров ТиПО на 2021-2022 учебный год с 1 сентября 2021 года зачислены на обучение 1050 человек. Кроме того, в рамках поддержки предпринимательских инициатив выдано 92 кредита, поддержано и выплачено 590 бизнес-проектов в сферах торговли, пищевой и швейной промышленности (выделено 336,5 млн тенге, освоено 336,3 млн тенге, 99,9%). Охвачено социальной профориентацией среди учащихся 9 классов общеобразовательных школ 8 235 человек или 159% (при плане 5 175). Создано 10 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.