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    Насколько увеличился резерв Правительства и каков баланс Нацфонда– Минфин РК

    2 Апреля 2020, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О балансе Национального фонда РК и резерве Правительства РК рассказал в ходе онлайн-брифинга на телеканале «Хабар 24» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 1 января резерв по Национальному фонду это 65,5 млрд. долларов. На текущую дату он составляет 57 млрд. долларов», – сказал Б.Шолпанкулов.

    Вице-министр также сообщил, что в уточненном бюджете резерв Правительства был увеличен на 150 млрд. тенге.

    Напомним, Законом РК от 4 декабря 2019 года № 276-VІ «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» резерв Правительства на 2020 год был утвержден в размере 76 734 511 тысяч тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК Минфин РК
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