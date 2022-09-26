Насколько увеличился поток россиян в Казахстан, сообщили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстан въехало 1 млн 700 тыс. россиян. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Останавливаясь на иммиграции граждан Российской Федерации, считаю интересным отметить следующую аналитику. В 2019 году, когда не было пандемии, в Казахстан въехало 2 млн 875 тыс. россиян. То есть, почти 3 млн тогда въезжали. А в этом году, как я говорил, с начала года – 1 млн 700 тыс., то есть намного меньше. Однако, после недавних решений российских властей, с прошлой недели поток эмигрантов из Российской Федерации увеличился во многих направлениях, в том числе и в Казахстан. Все это граждане видят из новостей и социальных сетей», - сказал Аслан Аталыков.

И.о. председателя Комитета миграционной службы добавил, что если до 21 сентября текущего года в Казахстан заезжало/выезжало порядка 9-12 тыс. россиян, т о с 22 сентября в Казахстан их прибывает в два-три раза больше.

«Оттого и скопления со стороны границы РФ. И тут важно отметить и интересы казахстанцев. Ежедневно около 40 и более тысяч наших граждан выезжают из Казахстана. Каждый день 15-17 тысяч казахстанцев выезжает в направлении Российской Федерации, где у них есть родственники, учатся дети, живут родители, есть бизнес и другие дела. То есть, при возвращении заторы на границах их тоже, к сожалению, коснулись», - пояснил Аслан Аталыков.

Спикер напомнил, что протяженность сухопутной границы Казахстана с Россией составляет 7 591 км, и это самая длинная сухопутная граница в мире.



