Насколько увеличилось население крупных городов Казахстана, сообщил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет численность населения крупных городов Казахстана выросла на 15%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в стратегии «Казахстан-2050» на недавнем расширенном совещании с филиалом партии «Нур Отан» обозначил необходимость доведения доли городского населения страны до 70% к 2050 году», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил важность урбанизации страны и поручил принять действенные меры по управлению миграционными процессами.

«Урбанизация имеет важнейшее значение для повышения доходов и качества жизни населения. За последние пять лет численность населения крупных городов Казахстана увеличилась на 15%. В настоящее время доля городского населения в Казахстане составляет 58%. Мы стремимся к тому, чтобы процесс урбанизации был четко управляемым, поэтому необходимо и далее проводить соответствующую политику развития городов», - подчеркнул Аскар Мамин.

При этом Премьер отметил, что главная задача - повысить качество жизни сельского населения, создать инфраструктуру, близкую к городской.

«Такие примеры у нас уже есть, поэтому по поручению Елбасы в ближайшие семь лет сделаем основной упор на реализацию «Ауыл Ел бесiгi». Это улучшит качество жизни около 7 миллионов сельских жителей. Это порядка 90% жителей. Представленный Министерством национальной экономики проект Государственной программы развития регионов отражает поставленные задачи. Обеспеченность опорных и спутниковых сел объектами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов будет стопроцентной», - резюмировал Аскар Мамин.