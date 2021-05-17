Насколько увеличились численность и доходы населения Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня Туркестанской области уделяется особое внимание. За последние годы значительно увеличились инвестиции в эту область, сильно преобразился и город Туркестан. За его развитием пристально следит и руководство страны. О том, каких результатов удалось добиться в социально-экономическом развитии региона читайте в материале МИА «Казинформ».

По данным областного акимата, за январь-март 2021 года объем производства промышленной продукции в регионе составил 134,9 млрд тенге, или 97,7% к соответствующему периоду 2020 года.

В горнодобывающей отрасли, доля которой в общем промышленном производстве области составила 43,7%, произведено продукции на 58,9 млрд тенге.

В обрабатывающей промышленности индекс физического объема составил 96,9%, объем производства – 61 млрд тенге.

Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 13,2 млрд тенге индекс физического объема составил 104%.

В отрасли «водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» объем работ составил 1,7 млрд тенге, или 110,6%.

Из важнейших видов продукции увеличено производство муки – на 34,5% (55 тыс. тонн), бетона товарного – в 2,8 раза (275,7 тыс. тонн), электричества – на 5,5% (206,5 млн. кВт/час).

Радует своими достижениями и сфера сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 93,6 млрд тенге, что на 1,7% больше соответствующего периода прошлого года. В том числе объем продукции растениеводства составил 17,6 млрд тенге, объем продукции животноводства – 75 млрд тенге.

Во всех категориях хозяйств области реализовано 55,1 тыс. тонн мяса, произведено 153,9 тыс. тонн молока, 51,4 млн штук яиц.

По состоянию на 1 апреля 2021 года во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого скота составила 1 239,8 тыс. голов, или 106,3% к соответствующей дате прошлого года, овец и коз – 5 296,3 тыс. голов или 105,6%, лошадей – 382,3 тыс. голов, или 108,6%, верблюдов – 36,6 тыс. голов, или 113,0%.

Транспорт и связь

В области транспорта и связи, в январе-марте 2021 года объем перевезенных пассажиров составил 37,9 млн, что по сравнению с январь-мартом 2020 года больше на 14,7%.

Объем услуг связи в январе-марте 2021 года составил 1,7 млрд тенге или 108,4% к уровню января-марта 2020 года. В общем объеме услуг связи наибольший удельный вес – 47,3% приходится на услуги сети Интернет.

Малое предпринимательство

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 апреля 2021 года составило 140,4 тыс. единиц или 99,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Численность занятых в МСП (малом и среднем предпринимательстве) на 1 января 2021 года составила 217,2 тыс. человек или 100,3% к уровню соответствующего периода 2020 года.

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-декабрь 2020 года составил 823,2 млрд тенге или увеличился на 3,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Инвестиционная сфера

Общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 95,5 млрд тенге что на 1,7 раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средства государственного бюджета составили 26,8 млрд тенге, доля – 28,1%, собственные средства – 54 млрд. тенге, доля – 56,6%. Доля заемных средств составила 15,3% или 14,7 млрд тенге.

Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются развлечение и отдых (31,9%), промышленность (30%), и операции с недвижимостью (21,2%).

Строительство и внешняя торговля

Объем строительных работ составил 37,6 млрд тенге, что на 2,6 раза больше к соответствующему периоду прошлого года.

На развития жилищного строительства направлено 20,1 млрд тенге инвестиций, что составляет 254,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Общая площадь введенного жилья составила 96,1 тыс. кв м, что составляет 106,2% к соответствующему периода 2020 года.

Внешнеторговый оборот Туркестанской области за январь-февраль 2021 года составил 17,9 млн долларов США, в том числе экспорт – 6,7 млн долларов США, импорт – 11,2 млн долларов США.

Налогово-бюджетная сфера

По состоянию на 1 апреля 2021 года объем поступлений налогов и других платежей в государственный бюджет составил 68,1 млрд тенге, или 108% к плану.

В республиканский бюджет поступило 44,3 млрд тенге. В местный бюджет поступило 23,8 млрд тенге, или 126,7% к плану.

Индекс потребительских цен в январе 2021 года к январю 2020 года составил 107,3%. Цены на продовольственные товары повысились на – 10,8%, непродовольственные товары на – 5,2% и платные услуги на – 4,8%.

Демография, занятость и доходы населения

Численность населения области на 1 марта 2021 года составила 2 046,7 тыс. что на 1,2% больше к соответствующему периоду прошлого года.

Численность экономически активного населения области в ІV квартале 2020 года составила 823,4 тыс. человек, число безработных – 44 тыс. человек, уровень общей безработицы – 5,3%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2020 года в среднем за месяц составили 65 896 тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,8%, а индекс реальных денежных доходов – на 7,4%.

Здравоохранение и образование

В 2021 году на сферу здравоохранения предусмотрено 15 млрд тенге. На 1 апреля 2021 года освоено 2,6 млрд тенге.

На укрепление материально-технической базы медорганизаций предусмотрено 3 млрд тенге.

Отраслевая сеть включает 749 учреждений здравоохранения, в том числе: 1 – областная база медицинского снабжения, 33 – больницы, 715 – амбулаторно-поликлинических учреждений, медицинские и фельдшерско-амбулаторные пункты.

Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 6 лет составляет 97,1%, от 3 до 6 лет – 98,8%.

В области действует 919 общеобразовательных школ с контингентом 499,9 тыс. учащихся. Из них 919 школ телефонизировано и подключено к сети интернет.



