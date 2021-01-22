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    Насколько увеличилась численность адвокатов в Казахстане

    22 Января 2021, 11:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличилась численность адвокатов в Казахстане, сообщил вице-министра юстиции РК Азамат Амиргалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году адвокатское сообщество пополнилось на 106 адвокатов по сравнению с 2019 годом и составило 5 480», - уточнил Азамат Амиргалиев.

    На оказание гарантированной юридической помощи, по его словам, было выделено 1 млрд 813 млн тенге. Такую помощь получили более 125 тысяч граждан. 4 000 социально уязвимых граждан получили добровольную и безвозмездную юридическую помощь.

    По линии регистрации актов гражданского состояния органами юстиции апостилировано свыше 55 000 документов. Акиматами зарегистрировано более 760 тыс. актовых записей.

    Автор:

    Серик Сабеков

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