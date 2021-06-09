Насколько увеличено производство бахчевых культур и картофеля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по проведению защитных и карантинных мероприятий на всей площади распространения карантинных и особо опасных вредных организмов в АПК рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря диверсификации посевных площадей увеличено производство высокорентабельных культур: овощных культур - на 4,9%, что составило 4,3 млн тонн, бахчевых культур – на 1,8% и 2,4 млн тонн, картофеля – на 2,4% и 4 млн тонн», - сказал Сапархан Омаров.

Глава МСХ добавил, что в 2020 году обеспечена стабильная карантинная и фитосанитарная ситуация на всей территории страны. Обеспечено проведение защитных и карантинных мероприятий на всей площади распространения карантинных и особо опасных вредных организмов – 3,7 млн га.

«Все мероприятия проведены в оптимальные сроки, что обеспечило снижение площади очагов на 1,3 млн га по сравнению с 2018 годом. Своевременно принятые меры позволили снизить ареал распространения саранчовых в 3,3 раза: с 1,7 млн га в 2018 году до 515 тысяч га в текущем году. Не допущен залет и повреждения посевов сельхозкультур саранчовыми вредителями», - добавил Сапархан Омаров.

Сокращены сроки выдачи карантинного сертификата с 3 до 1 дня, фитосанитарного сертификата - с 5 до 3 дней. Также предусмотрен упрощенный порядок получения карантинного и фитосанитарного сертификата на скоропортящуюся продукцию в течение 3 рабочих часов.

Ранееглава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.