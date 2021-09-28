Насколько улучшится соцподдержка казахстанцев благодаря новому закону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о нововведениях в системе социального обеспечения, предусмотренных в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», принятом Сенатом, передает МИА «Казинформ».

В начале своего выступления он отметил, что данный закон разработан в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные.

По словам Аукенова, документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.

«В настоящее время из 66 тысяч лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. В результате принятия закона пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе», – сказал вице-министр.

С учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тысяч детей с инвалидностью.

Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

«В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако, при кончине одного или двух родителей (кормильцев), ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы 2 тысячи детей наравне с пособием по инвалидности (размер от 41 163 до 48 023 тенге) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500 тенге)», – пояснил Ерлан Аукенов.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами (далее – ТСР) и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

В настоящее время в случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые могут длиться до 1,5 лет. В этот период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации.

Данная мера позволит своевременно охватить до 2 тыс. людей техническими средствами и услугами реабилитации.

Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

«На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тысячам семей сохранить очередность на жилье», – отметил вице-министр.

Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.

Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

В завершение своего выступления Ерлан Аукенов подчеркнул, что этот закон окажет положительное влияние на систему социальной защиты населения и позволит улучшить права около 400 тысяч казахстанцев.