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    Насколько повысились цены на бензин в Казахстане в ноябре

    5 Декабря 2021, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре этого года по сравнению с октябрем цены отечественных производителей промышленной продукции повысились в Казахстане на 5,5%. Такие данные предоставили в Бюро национальный статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Бюро, в горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 8,2%, металлические руды - на 8%, газ природный - на 3%.

    «В обрабатывающей промышленности цены стали выше на ферросплавы на 6,4%, медь - на 4,8%, свинец - на 4,4%, алюминий - на 3,3%, благородные металлы - на 2,6%, на прокат черных металлов - ниже на 2,6%», - сообщили в ведомстве.

    Из нефтепродуктов мазут подорожал на 12%, пропан и бутан сжиженные - на 6,6%, бензин - на 3,6%, топливо дизельное - на 1,1%.

    В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды на 0,7%, на электроэнергию, включая услуги по ее распределению - на 0,5%.

    Также по данным Бюро национальной статистики, из продуктов питания у производителей цены повысились на макаронные изделия на 4,7%, хлеб - на 4,4%, крупы - на 2,9%, муку пшеничную - на 2,6%, сахар - на 2%, масло растительное - на 1%, мясо птицы - на 0,8%, молочные продукты - на 0,7%, на мясо скота - снизились на 1,3%, чай - на 0,7%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика Цены и тарифы Нефть
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