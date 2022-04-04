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    Насколько поднимут зарплату казахстанским ветеринарам

    4 Апреля 2022, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе являются ветеринарные врачи. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках области они получают самую низкую зарплату, а работа у них очень опасная и они постоянно находятся вне дома, в разъездах. Средний возраст ветеринарных врачей по республике составляет 40-55 лет. К сожалению, молодежь очень неохотно идет в ветеринары. Это и понятно: низкая зарплата, большой объем работы, нагрузки высокие», - сказал Ербол Карашукеев во время Правительственного часа в Мажилисе.

    По его словам, это все было проанализировано.

    «Ветеринарный сектор испытывает недостаток в молодых высококвалифицированных кадрах. Отсутствие возможности получения заработка равносильного с тенденциями современного общества, нелегкие условия труда, неразвитость инфраструктуры в сельской местности, привело к непривлекательности профессии ветеринарного врача среди молодежи. На 1 апреля текущего года в среднем по республике на 33,4% повышена зарплата ветеринарных специалистов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%», - отметил министр.

    Он привел примеры.

    «В настоящее время среднемесячная зарплата у нас в коммунальных предприятиях в зависимости от регионов разнится от 80 тысяч в Кызылординской до 200 тысяч в Павлодарской областях. Однако этого недостаточно», - подчеркнул глава Минсельхоза.

    Для решения этой проблемы на местах принимаются следующие меры: увеличение объемов платных видов услуг, оказываемых коммунальными ветеринарными предприятиями в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор. Для этого повсеместно утверждаются тарифы на виды платных услуг.

    «Все мы знаем, что с принятием соответствующих законов со следующего года предусматривается осуществить 50% доплату по КГУ и 140% доплату к базовому должностному окладу по КГП и КГУ. Также вводится выплата двух должностных окладов в качестве пособия для оздоровления. Мы считаем, что эти меры позволят в значительной степени повысить привлекательность и престижность профессии», - заключил Е. Карашукеев.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил ряд пробелов в ветеринарном законодательстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Животные
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