Насколько планируют увеличить выпуск животноводческой продукции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году будут увеличены объемы производства продукции животноводства, заявили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, планируется, что производство мяса в живом весе будет увеличено с 1,9 до 2,1 млн тонн, молока - с 5,8 до 5,9 млн тонн, а яиц с 5,5 до 5,6 млрд штук. Это будет достигнуто благодаря росту поголовья в среднем на 5%.

«В текущем году будут дополнительно приняты меры для создания условий развития животноводства. Так, будет введено восемь птицефабрик с мощностью производства 88 тысяч тонн мяса птицы, что позволит сократить долю импорта с 44% до 39%. Запланирована реализация строительства 25 промышленных и 30 семейных молочно-товарных ферм с производством 114 тыс. тонн молока-сырья», - сказал Сапархан Омаров в ходе отчетной онлайн- встречи с населением.

По словам министра, начато финансирование создания и развития малых фермерских хозяйств для закупа КРС и МРС, то есть будет заложен фундамент развития сырьевой базы для мясного кластера.

«В секторе переработки мяса будет введено в эксплуатацию три современных мясоперерабатывающих комбината на общую мощность 45 тысяч тонн. За счет совершенствования механизмов субсидирования и кредитования будет увеличена загрузка молокоперерабатывающих предприятий и мясоперерабатывающих предприятий. За счет вышеуказанных мер будет обеспечен рост объемов валовой продукции животноводства до 2,6 трлн тенге», - отметил глава Минсельхоза.