Насколько партии в Казахстане активны в социальных сетях, рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько политические партии в Казахстане активны в социальных сетях, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы проходят во время пандемии, уменьшается формат живых встреч. Вроде должны они перейти в социальные сети, но я недавно делала таблицу по социальным сетям о том, какие партии представлены в социальных сетях - в Facebook, Instagram, Telegram. К примеру, у партии «Nur Otan» - 228 тысяч подписчиков (в Instagram), у Народной партии Казахстана - 5 тысяч подписчиков. Количество постов у партии «Nur Otan» - 4 тысячи , у Народной партии - более 500 постов. Касательно активности в социальных сетях впереди идет «Nur Otan», потом «Ак жол», далее партия «Ауыл», «Адал» и Народная партия Казахстана (НПК)», - сказала социолог Жулдузай Искакова на площадке экспертного онлайн-форума «Сайлау-2021» в Facebook.

Тем временем журналист, политолог Никита Шаталов также выразил свое мнение по поводу активности в социальных сетях, отметив уровень цифровизации избирательной кампании в стране.

«Специфика казахстанских социальных сетей заключается в том, что люди в основном пользуются не социальными сетями, а мессенджерами. Кто научится работать с whatsapp, получит большую аудиторию. Я приведу пример: кампания Байдена (Джо Байден - избранный президент США - прим. ред.) была сосредоточена в приложении, где были и чаты, и прямая связь, и так далее. Мы такого уровня цифровизации во время электоральной кампании не увидели», - считает Никита Шаталов.