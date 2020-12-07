Насколько опасен сертификат для личных данных, объяснили в Министерстве цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов объяснил механизм работы сертификата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сама система работает в автоматизированном режиме. То есть, никто не следит за тем, куда ходил пользователь, что он делал, какие пароли вводил. Она нацелена только на точечную блокировку запрещенного контента. Грубо говоря, машина получает доступ к трафику и в этом трафике пытается найти только ссылки, которые у нее в черном листе содержатся. Она сравнивает ссылочку, которая сейчас проходит мимо нее от пользователя, с теми, которые у нее находятся в черном списке. Если она находит совпадение, она такой запрос прерывает и пользователь не получит никакого ответа в этом случае. Либо получит «404 страницу», - сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

В любом другом случае, по его словам, машина ничего с этой информацией не делает, это все автоматизировано.

«С этим не работают люди, это раз. Во-вторых, также наших граждан защищает конституция в этом плане. Чтобы получить какие-то данные на какого-то конкретного человека из этой машинки, которая эти действия производит, существует закон об оперативно-розыскной деятельности, есть уголовно-процессуальный кодекс, за всеми этими действиями правоохранительных и специальных органов высший надзор осуществляет генеральная прокуратура. Чтобы кто-то мог самовольно брать и эту информацию использовать - это незаконно», - заключил Р. Абдикаликов.