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    Насколько обновлена материально-техническая база судебных экспертиз в Казахстане

    26 Марта 2021, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 70 % обновлена материально-техническая база органов судебных экспертиз в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 70 % обновлена материально-техническая база органов судебных экспертиз, приобретены новые современные функциональные лабораторные приборы и оборудование, согласно нормам износа обновляется компьютерная и офисная техника», - сказал Марат Бекетаев.

    Ранее он сообщил, что в Казахстане пилотируется проект по производству судебных экспертиз.

    Было отмечено, что министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, как с самым крупным заказчиком услуг судебных экспертиз, (в 2020 году – 87% из общего количества судебных экспертов) при согласовании Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по производству отдельных видов судебных экспертиз, а именно предоставление возможности руководителям филиалов Центра судебных экспертиз передавать производства экспертизы частному эксперту на договорной основе.

    Как пояснил Марат Бекетаев, основная цель проекта – сокращение сроков производства экспертиз, снижение нагрузки на государственных экспертов, развитие института частной судебной экспертизы.

    Автор:

    Серик Сабеков

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