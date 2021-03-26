Насколько обновлена материально-техническая база судебных экспертиз в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 70 % обновлена материально-техническая база органов судебных экспертиз в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 70 % обновлена материально-техническая база органов судебных экспертиз, приобретены новые современные функциональные лабораторные приборы и оборудование, согласно нормам износа обновляется компьютерная и офисная техника», - сказал Марат Бекетаев.

Ранее он сообщил, что в Казахстане пилотируется проект по производству судебных экспертиз.

Было отмечено, что министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, как с самым крупным заказчиком услуг судебных экспертиз, (в 2020 году – 87% из общего количества судебных экспертов) при согласовании Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по производству отдельных видов судебных экспертиз, а именно предоставление возможности руководителям филиалов Центра судебных экспертиз передавать производства экспертизы частному эксперту на договорной основе.

Как пояснил Марат Бекетаев, основная цель проекта – сокращение сроков производства экспертиз, снижение нагрузки на государственных экспертов, развитие института частной судебной экспертизы.