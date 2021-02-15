Насколько новый Экокодекс отвечает запросам общества – мнение экспертов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 2 января 2021 года Главой государства был подписан новый Экологический кодекс РК. Насколько Экокодекс соответствует требованиям и отвечает всем запросам общества, ответили эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый Экологический кодекс в Казахстане был принят в 2007 году. До 2018 года в Экологический кодекс страны были внесены около 160 изменений.

По словам председателя Ассоциации практикующих экологов Лауры Маликовой, в старом Экологическом кодексе некоторые нормы противоречили друг другу. И сама концепция Экокодекса не отвечала требованиям общества и современным вызовам.

«С 2018 как началась работа над разработкой нового Экокодекса, во всех этапах разработки и рассмотрения мы, как Ассоциация практикующих экологов, принимали активное участие. Предлагали около 30 норм, часть из которых были приняты. В том числе по оптимизации отчетности, по пересмотру механизма выделения земельных участков и привязке этого механизма к заключению государственной экологической экспертизы. Новый Экокодекс отличается от старого тем, что внедряется обязательное использование «зеленых» технологий на крупных предприятиях для уменьшение воздействия на окружающую среду. Также по твердо-бытовым отходам предусматривается ответственность акимов на местах по организации раздельного сбора отходов.

В новом кодексе предусмотрены нормы по термической обработке отходов - это делается, чтобы сокращать количество отходов на полигонах. В Экокодексе предусматривается уведомительный порядок неопасных отходов и лицензируемый порядок для переработчиков опасных отходов. Внедряется и иерархия отходов, направленная на поэтапное обращение с отходами. Внедряются нормы по защите биоразнообразия. То есть в первую очередь будет возможность предотвратить воздействие на биоразнообразие, если это невозможно, то минимизировать его, если и последнее невозможно, то компенсировать. Это позволит значительно улучшить защиту биоразнообразия. Касательно водных ресурсов внедряется обязательная очистка водных сооружений», - рассказала эксперт.

Кроме того, эколог обозначила изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс.

«Штрафы за загрязнение окружающей среды повышаются в 10 раз. Налоги повышаются в два раза. Есть моменты регулирования строительной работы, строительства жилых домов. В старом кодексе для этого требовалась оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), в новом не требуется, и это вызывает возмущение среди проектировщиков и среди экологов.

Сравнительно со старым в новом Экокодексе есть новые концептуальные подходы, которые улучшат на системном уровне защиту окружающей среды. Также касательно государственного экологического контроля: в старом кодексе для того чтобы открыть проверку в отношении предприятия, которое загрязняет, нужно было брать разрешение в прокуратуре. В новом предусмотрели такой вид проверки, которая называется «внезапная проверка». Если загрязнение аварийное или другие виды загрязнения, то без получения разрешительных документов в прокуратуре инспектор может начать проверку на основе статьи в СМИ, на основе заявлений общественных организаций. Это облегчит установление фактов загрязнения окружающей среды. Также надеемся, что это улучшит доверие населения к работе инспекторов.

Для крупных предприятий предусматривается обязательное внедрение системы мониторинга выбросов на источниках в реальном времени. Сейчас в рамках старого кодекса такой нормы нет, и предприятия делают лабораторные анализы четыре раза в год (раз в квартал), некоторые - раз в месяц. Этого не достаточно. И внедрение такой нормы позволит в реальном времени следить за загрязнением окружающей среды на источниках. В целом новый кодекс отвечает вызовам и запросам общества, и при правильной реализации этих норм это должно значительно улучшить качество окружающей среды в нашей стране», - подытожила Лаура Маликова.

Председатель Экологического форума общественных организаций Казахстана, юрист Вадим Ни, выступавший в Парламенте в составе рабочей группы при рассмотрении вопроса касательно права общественности на благоприятную окружающую среду, считает, что в новом Экологическом кодексе видна работа юристов.

«В прошлом многие положения экологического законодательства разрабатывались экологами, не обладающими навыками юридической техники. Это делает нормы более реализуемыми. Есть нововведения, которые можно считать позитивными, но и есть негативные. Последнее связано в основном с лоббированием со стороны природопользователей. В частности, я бы назвал среди негативных сокращение объектов, по которым требуется проводить оценку воздействия на окружающую среду на этапе их проектирования, нормы по сжиганию отходов (энергетическая утилизация). Безусловно, позитивные изменения - введение стратегической экологической оценки планов и программ и адаптации к изменению климата. Широко разрекламированное внедрение наилучших доступных технологий с надолго отложенным сроком реализации и взамен платы за загрязнение окружающей среды для меня более чем спорно», - отметил Вадим Ни.

По мнению экоактивиста Тимура Елеусизова, новый Экокодекс стал более приближенным к ратифицированному Казахстаном Парижскому соглашению по климату.

«В целом это хорошо, что в новом Экологическом кодексе есть изменения. Кодекс отлично интегрировали со многими нашими международными соглашениями. Самый главный вопрос теперь в подзаконных актах»,- сказал он.

Тем не менее, эксперты также считают, что новый Экологический кодекс требует доработки. По словам президента Национальной палаты профессиональных экологических аудиторов Мираса Байсеитова, исключение экологического аудита из Экологического кодекса может привести к потере достоверной экологической информации.

«К примеру, в старой редакции было понятие «обязательный экологический аудит». Что это значит? Есть три основания, при которых назначается этот аудит. То есть при ликвидации, реорганизации предприятия либо природопользователя, при значительном нанесении ущерба более 200 МРП. Сейчас понятие обязательный аудит исключили. Мы тем самым потеряли государственный контроль над всеми предприятиями и природопользователями или просто промышленными предприятиями. При проведении обязательного экологического аудита экологическим аудитором составляется экологическое заключение. И оно последующем направляется в комитет экологии. Сейчас идет резкое сокращение самих экологических аудиторов. Экологические аудиторские организации будут вынуждены сокращать свою численность, тем самым будет расти безработица. Сейчас в новом Экокодексе ввели понятие «добровольный аудит», который носит конфиденциальный характер. Я не думаю, что предприниматели будут добровольно обращаться за экологическим аудитом. Получается, мы теряем получение достоверной экологической информации. Кроме того, для разработки нового Экологического кодекса требуется как минимум 2-3 года. Наш Экокодекс разработали буквально за один год. Поэтому здесь есть моменты, которые требуют повторного рассмотрения и доработки», - считает Мирас Байсеитов.

Напомним, 2 января 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Экологический кодекс РК. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев отметил, что Экологический кодекс станет основным инструментом для улучшения экологической ситуации в Казахстане.



