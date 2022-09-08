Насколько казахстанцы доверяют политическим служащим – Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли назвать происходящее в стране государственной перезагрузкой? Насколько казахстанцы доверяют политическим служащим и Главе государства? Как оценивается взаимодействие госуправления с гражданским обществом? Об этом в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly своим мнением поделилась президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все происходящие процессы можно назвать перезагрузкой системы государственного управления. В последние три года это особенно ощущается. В качестве примера возьмем Послание Президента в 2019 году. В первом Послании он четко говорил о том, что государственным органам необходимо максимально использовать потенциал гражданского общества. Практически в каждом своем Послании Глава государства предлагает государственным органам учиться у гражданского общества повышать и использовать потенциал. В марте этого года Президент выступил с Посланием народу Казахстана. В апреле уже был принят указ Президента о дебюрократизации. Мне изнутри знакома государственная служба. В этой связи могу сказать, что суть должна быть выше, чем форма. Суть Указа заключается в сокращении документооборота, то есть, практически аппарат стал бюрократическим. Дебюрократизация означает очеловечивание, то есть государственные служащие должны работать с людьми, это то, что мы потеряли в последние годы», - пояснила президент Гражданского Альянса Казахстана.

По ее словам, во всем мире снижается доверие народа к власти.

«Нынешнее Послание – это не просто обращение Президента к государственным органам. Это конкретные поручения, меры, поскольку, на мой взгляд, госаппарат никак не может сдвинуться с места. Очень много высокообразованных, реально работающих госслужащих, однако сама система не позволяет работать. Во всем мире снижается доверие народа к власти. Усиливается противостояние между властью и народом. Правовое сознание народа растет. Люди меняются, меняется общество. Глава государства имеет большой опыт работы на международном уровне, он ближе к гражданскому обществу. Думаю, что он понимает, что, если будет противостояние между властью и народом, практически никакая реформа не произойдет», - сказала Бану Нургазиева.

Глава Гражданского Альянса страны считает, неполноценным взаимодействие государственного управления с гражданским обществом. Она отметила, что на практике разрыв остается ощутимым. Спикер также считает правильным повышение персональной ответственности министров – политических госслужащих.

«Полномочия Правительства частично передаются министрам – конкретным политическим госслужащим. Почему Премьер-Министр должен отвечать за всех министров? Пусть министр несет ответственность за свою отрасль. То есть, повышается персональная ответственность политических государственных служащих. Канцелярия Премьер-Министра – это огромный второй аппарат. У Правительства должна быть компактная, оптимальная, четко работающая, прозрачная и открытая Канцелярия», – отметила Бану Нургазиева.

Она также оценила уровень доверия казахстанцев к политическим служащим. Так, уровень доверия граждан к чиновникам ниже среднего, однако уровень доверия к Главе государства намного выше. Глава Гражданского Альянса Казахстана считает, что необходимо исправлять этот разрыв. Она призвала стремиться к полноценному равноправному партнерству.

В завершение беседы спикер подчеркнула, что неправительственный сектор положительно оценил Послание Президента народу Казахстана.

«После завершения Послания поступило много откликов от представителей неправительственного сектора. Они говорили о том, что многие вопросы сегодня сдвинулись с места. Буквально 2 сентября мы провели заседание. Самое интересное – они говорили, что если реформы будут реализованы на практике, нас ожидает замечательное будущее. Они подчеркивали, что мы будем не только разъяснять, но и заниматься вовлечением граждан в общественный мониторинг и реализацию всех поручений», - добавила Бану Нургазиева.



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