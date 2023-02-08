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    Насколько Казахстан покрывает внутренние потребности в молочной продукции

    8 Февраля 2023, 22:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербол Есенеев в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал о том, насколько сейчас покрываются потребности внутреннего рынка страны в молочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молочная отрасль на самом деле очень многогранная. Сказать, что у нас текут молочные реки - рано. Во-первых, мы до сих пор не располагаем объективными данными по статистике. Статистика говорит, что мы производим почти 6 млн литров молока, но перерабатываем всего 2. Все списывается на личные подсобные хозяйства. На самом деле там этого молока нет, не надо лукавить. Это ложный сигнал и для бизнеса, и для Правительства. В этом году мы повторили негативный опыт прошлых лет», - сказал Ербол Есенеев в эфире телеканала.

    По его данным, Казахстан почти на 400 млн долларов завез молочной продукции.

    «Сырое молоко, кефир мы делаем из собственного молока, но детское питание, сыры, творог - до сих пор идут у нас из-за рубежа. Здесь, конечно, большой вопрос государственной политики, потому что мы в недостаточном объеме поддерживаем эту отрасль. Если говорить о молочной отрасли, то мы практически в два раза меньше поддерживаем, чем с Россией, в четыре раза меньше, чем с Беларусью», - отметил спикер.

    Ранее Ербол Есенеев ответил на вопрос, какие меры нужно принять в целях сдерживания роста цен на продукты питания.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика JIBEK JOLY
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