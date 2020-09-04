Насколько Казахстан готов ко второй волне коронавируса и почему ориентируется на негативный сценарий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько готов Казахстан ко второй волне коронавируса, об обеспеченности аптек лекарствами и возможном введении повторных жестких карантинных мер, рассказали представители Министерства здравоохранения РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков отметил , что в Казахстане обеспечен запас лекарственных средств на два месяца.

«Министерством здравоохранения в целях развития и поддержки фармацевтического производства, снижения импортозависимости реализуется поддержка отечественных товаропроизводителей через заключение долгосрочных договоров на поставки лекарственных средств сроком до 10 лет. Раньше этот срок был до 7 лет», - сказал Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, на сегодня имеется 63 долгосрочных договора, заключенных с 32 отечественными товаропроизводителями на поставку 3 600 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

«Ежегодно растет доля отечественных товаропроизводителей в закупе Единого дистрибьютора, что на сегодня составляет в денежном выражении 30% от общего объема, ожидается к 2024 году увеличить ее до 80%. Уже сегодня продукция отечественных производителей в закупах единого дистрибьютора в упаковках составляет более 70%. Следует отметить, что 48% лекарственных средств для лечения заболевания коронавирусом производится отечественными производителями», - добавил Нурлыбек Асылбеков.

Он также прокомментировал вопрос закупа российской вакцины от КВИ.

«С нашей стороны проведены переговоры, подписаны соглашения о возможности закупа, но это только соглашения. Мы сейчас ждем проведения третьей фазы клинических испытаний. Недавно выступало руководство Министерства здравоохранения Российский Федерации, что до января все-таки будут проводить третью фазу испытаний. Поэтому с учетом проведения этих клинических испытаний, указанных в инструкции возможных побочных действий и применения по возрастам, далее по вакцине будут приняты решения. Мы в этом вопросе сейчас находимся на стадии выбора», - сказал Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, главное в этом вопросе - своевременно получить вакцину.

«Главное для нас - своевременно получить эту вакцину и провакцинировать более 2 млн человек. И далее, если получится, увеличить это количество с 10 до 15%», - пояснил Нурлыбек Асылбеков.

Ранее сообщалось, что подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Отметим, партия вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот в России.

В свою очередь официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов отметил, что в текущем году вакцинация от гриппа стартует раньше положенного срока.

«15 сентября в Казахстане стартует плановая вакцинация от гриппа. Это на две недели раньше привычного срока. Это делается для того чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний», - сказал Багдат Коджахметов.

Он также сообщил, что вакцина от гриппа дает иммунитет от 6 до 12 месяцев.

«Подготовлено свыше пяти тысяч кабинетов, где граждане смогут пройти вакцинацию. В рамках подготовки к сезонной вакцинации обучение прошли свыше семи тысяч врачей и 15 тысяч младших медицинских работников», - заключил спикер.

Официальный представитель Министерства здравоохранения также рассказал , на какой стадии находятся работы по созданию казахстанской вакцины против коронавируса.

«Исследование начнется после получения положительных заключений экспертных организаций и одобрения соответствующих уполномоченных органов. Поэтому клинические испытания еще не начались»,- сказал Багдат Кожахметов.

Сейчас, по его словам, проводятся переговоры по проведению третьей фазы клинических испытаний от КВИ от компании «Синофарм».

«Протокол исследования других документов проходит экспертную оценку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и центральной комиссии по клинической базе», - уточнил Багдат Коджахметов.

Он также добавил, что на сегодня определены потенциальные клинические базы, которые будут в Нур-Султане и Караганде.

Кроме того, было сообщено о сроках завершения строительства модульных инфекционных больниц. «До конца года планируется завершить возведение 12 модульных инфекционных больниц на 2,5 тысячи коек в 11 областных центрах, а также перепрофилировать пустующие здания больниц скорой помощи в Усть-Каменогорске и в Таразе», - сказал Багдат Коджахметов.

Таким образом, по его словам, дополнительно будут развернуты 14 стационаров по всей стране.

«Вновь открываемые стационары будут укомплектованы медицинскими кадрами посредством перераспределения имеющихся кадров, привлечения специалистов частных клиник, резидентов и интернов под наставничеством специалистов. Всего в осенний период по стране будут готовы к развертыванию около 51 тысячи так называемых ковидных коек», - отметил представитель Минздрава.

«Уже сегодня во всех регионах страны созданы 3640 мобильных бригад. Их основная задача – обеспечить доступную специализированную медицинскую помощь, мобильные бригады формируются из расчета одна бригада на пять тысяч человек. В инфекционных и провизиорных стационарах в наличии имеются свыше 3,3 тысячи аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2619 единиц, в том числе 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ отечественного производства»,- заключил Б. Коджахметов.





В заключение он призвал граждан к соблюдению санитарных норм и дисциплине.

«Министерство здравоохранения и Правительство сейчас ориентируются все-таки на некий негативный прогноз – он бывает долгосрочный, краткосрочный. Долгосрочный имеет очень высокую степень погрешности, поэтому Министерство здравоохранения опирается на краткосрочный недельный, 15-дневный или 10-дневные прогнозы», - сказал Багдат Коджахметов.

Он напомнил, что 15 августа произошло ослабление карантинных мер.

«Следующее ослабление произошло в конце августа, и многие бизнесмены и предприниматели смогли хотя бы частично вернуться к работе. Здесь я хотел бы особо отметить, что то, какие будут карантинные меры, будут ли они усиливаться или ослабляться, зависит напрямую от поведения и дисциплины нашего общества. Мы должны неукоснительно исполнять требования санитарных врачей и, в первую очередь, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не собираться в большом количестве в закрытых помещениях. Исключительно от того, как мы все будем дисциплинированы, зависит, будет ли ужесточение карантинных мер, или же карантин вовсе отменят», - резюмировал Багдат Коджахметов.