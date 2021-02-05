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    Насколько Казахстан готов к паводкам, рассказали в МЧС

    5 Февраля 2021, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности страны к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нашим Министерством с учетом опыта прошлых лет и по анализу паводковой безопасности по стране определены свыше 900 (905) населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям весной. Разработанная в 2017 году Дорожная карта по предупреждению и устранению паводковых угроз позволила снять угрозу с 315 (34,8%) населенных пунктов и снизить риски для 314 (34,7%) сел и поселков», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, за четыре года выполнено свыше четырехсот инженерно-защитных мероприятий, включая возведение дамб и валов, ремонт защитных сооружений, проведение работ по укреплению береговой линии паводковоопасных рек.

    «В то же время, риски подтопления сохраняется для 276 (30,5%) населенных пунктов. В этой связи, в конце прошлого года по инициативе Министерства совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами (МЭГПР, МИИР, акиматы) утверждена новая Дорожная карта противопаводковых мероприятий до 2023 года. На сегодняшний день в рамках подготовки к предстоящему паводку в регионах проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. На следующей неделе планируется проведение заседания Межведомственной государственной комиссии, на котором будут заслушаны регионы и руководители служб государственной системы гражданской защиты. В конце февраля также запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании Правительства РК», - сообщил спикер.

    Кроме того, на местах подготовлены запасы 145 тысяч тонн инертных материалов, 780 тысяч штук мешкотары, порядка 3 тысяч тонн ГСМ и свыше 20 тонн взрывчатых веществ.

    Определены свыше 3000 пунктов временного размещения пострадавших, безопасные места для развертывания лагерей и отгона домашних животных. Обновлены маршруты эвакуации и произведен расчет необходимого транспорта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Паводок МЧС
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